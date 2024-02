Um jovem de 22 anos, que não teve a identidade divulgada oficialmente, foi encontrado morto no início da manhã deste sábado (10) no bairro Serrano, em Caxias do Sul. De acordo com a Brigada Militar (BM), o corpo da vítima foi visto por volta de 6h15min na Rua Travessão Dom Pedro I, próximo ao trecho da RS-453, a Rota do Sol.