Um homem ainda não identificado foi morto a tiros em Caxias do Sul por volta das 4h desta sexta-feira (9) na Rua José Braga Bragagnolo, no bairro De Lazzer. De acordo com informações da Brigada Militar (BM), a vítima estava caída na rua quando foi encontrada. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local e constatou a morte do homem.