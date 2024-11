Na caça ao Botafogo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras treina a todo o vapor durante a Data Fifa. Neste domingo, o técnico Abel Ferreira comandou um trabalho tático, na Academia de Futebol, com ênfase em marcações, transições, contra-ataques, movimentações e simulações de jogo, e deu uma atenção especial no aperfeiçoamento das finalizações.