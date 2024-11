As flores são muito mais do que simples ornamentos, dentro da prática da bruxaria natural, elas representam uma conexão direta com a mãe Terra e com a energia divina do universo. Cada flor é um canal de poder e cura, um presente da natureza que, ao ser compreendido e utilizado com respeito, revela suas propriedades mágicas para harmonizar, proteger e transformar nossos ambientes e nossa própria energia.