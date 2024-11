O Guarany enfrenta o Marau, neste domingo (17), às 18h, em jogo válido pela volta das quartas de final do Gauchão de Futsal 2024. O confronto ocorre no Ginásio Municipal Guilherme Joaquim Rotta, em Espumoso. Na ida, as equipes ficaram no empate em 4 a 4, de forma que agora quem ganhar, avança à semifinal.