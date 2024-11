O italiano Jannik Sinner confirmou, neste domingo (17), por que se tornou o tenista a ser batido no circuito. Líder do ranking mundial desde 10 de junho, quando desbancou Novak Djokovic, ele derrotou o norte-americano Taylor Fritz, por duplo 6/4, em jogo que teve uma hora e 25 minutos de duração, e se sagrou campeão do ATP Finals.