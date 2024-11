Com três vitórias no confronto com a Argentina, Bia Haddad Maia encerrou a temporada 2024 com recorde na Billie Jean King Cup. A tenista número 1 do Brasil levantou a torcida no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, mostrou força e técnica e comandou o time brasileiro na vitória que garantiu vaga na fase classificatória da competição que equivale à Copa do Mundo do tênis.