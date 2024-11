Após goleada, Inter se permite sonhar com título brasileiro: "Construção sólida de resultados"

O improvável é só uma oportunidade para sonhar. Os colorados sonham um sonho coletivo nos últimos dias, reforçado pela goleada de 4 a 1 aplicada no Bragantino, neste domingo (24). Um sonho traduzido nos olhares do torcedor para a tabela do Brasileirão. Antes da partida, se ouvia no pátio do Beira-Rio projeções dos próximos jogos. Após a vitória, não havia vivente no estádio que não prevesse tropeços de Palmeiras e Botafogo, os colíderes do campeonato, com 70 pontos.