A recuperação em curso

Trouxe novo alívio a informação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de que o desemprego caiu no Rio Grande do Sul no terceiro trimestre em relação aos três meses imediatamente anteriores, depois de duas altas consecutivas. É mais um dado alentador a confirmar que a economia gaúcha vem conseguindo se reerguer após a enchente de maio, em uma velocidade acima do que se projetava nas semanas seguintes à tragédia climática. A taxa de desocupação entre julho e setembro no Estado recuou para 5,1%, após marcar 5,9% no segundo trimestre, período da cheia. É o menor percentual para o período desde 2013.