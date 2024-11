A educação, entre avanços e aflições

Trazem certo alento os resultados do Índice Municipal de Educação do Rio Grande do Sul (Imers) de 2023, divulgados na quarta-feira pelo governo gaúcho. Nota-se uma evolução no desempenho geral, apesar de persistirem pontos preocupantes que exigem atenção redobrada de gestores e professores. Felizmente, os destaques positivos são em maior número. Indicam que, mesmo ainda existindo muito espaço para avançar, a aprendizagem progrediu no Estado de 2022 _ quando a iniciativa foi implantada _ para o ano passado.