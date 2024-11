Trânsito mais fatal

O aumento do número de mortes em acidentes de trânsito no Estado em 2024 exige um esforço dos órgãos vinculados à área para compreender melhor as razões e combatê-las. Até a pandemia, em 2020, o Rio Grande do Sul demonstrava uma tendência de redução da quantidade de vítimas fatais. Ainda eram altas as taxas, mas ao menos mostravam uma trajetória de declínio. Em 2010, conforme o Detran-RS, foram 2.194 vítimas fatais em rodovias e vias urbanas. Em 2019, um ano antes da covid-19, chegaram a 1.617. As mortes caíram mais em 2020 devido às restrições de mobilidade, voltaram a subir nos dois anos seguintes para níveis até superiores ao período anterior à crise sanitária, mas recuaram em 2023. Agora, tornam a preocupar.