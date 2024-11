Explosões em Brasília refletem a radicalização 

O atentado frustrado contra o Supremo Tribunal Federal (STF), na noite desta quarta-feira, em Brasília, é mais um episódio a demonstrar as consequências nefastas da radicalização política e ideológica no Brasil. Passa da hora de dar um basta na incitação constante e irresponsável à divisão da sociedade. O homem que tentou o ataque, Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, ex-candidato a vereador pelo PL em Rio do Sul (SC), acabou morrendo devido à explosão de artefatos que carregava.