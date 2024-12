Prevenção à radicalização juvenil

Uma dessas iniciativas, tema de reportagem de Fábio Schaffner na edição do último fim de semana de Zero Hora, é a do Núcleo de Prevenção à Violência Extrema (Nupve) do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), criado neste ano. As informações prestadas pela equipe da divisão causam sentimentos mistos. Assustam pela constatação de que persiste em grande escala, por meio de redes sociais e no submundo da internet, o processo de radicalização de adolescentes e jovens, o recrutamento para ideologias extremas e o incentivo a atos de violência. Mas acalenta saber que ameaças com significativo risco de se materializarem acabaram neutralizadas pela atuação do MP. É a prova da importância do trabalho preventivo, com o monitoramento atento para detectar e impedir possíveis atrocidades.