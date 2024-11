Capital humano é desafio do presente

Os desafios do Rio Grande do Sul na área de capital humano não são para o futuro. São para agora. Com o mercado interno aquecido e o desemprego em patamar bastante baixo para os padrões históricos nacionais, a escassez de mão de obra se consolida como uma adversidade que tem de ser enfrentada com um olhar combinado de curto e de longo prazo. A demografia é um agravante. Os gaúchos envelhecem em um ritmo superior aos demais brasileiros. Conforme o IBGE, a população do Estado deve começar a cair em 2027.