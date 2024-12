A lista do futuro

E chegou aquela época do ano em que estamos dedicados a fazer planos: a lista de desejos para 2025 . Os lugares a visitar: alguns já estavam na lista deste ano, mas eventos climáticos nos impediram de ir. Algumas aquisições importantes, porque em 2024 acabamos sucumbindo ao imediatismo das coisas “baratas” e os recursos são limitados. Talvez seja importante colocar REPENSAR na lista. Vai para a lista, sem dúvida, aquela limpeza para livrar-se das coisas que não se usam e não farão falta. E na lista vão estar REUTILIZAR e REDUZIR , claro. Essa parte até que é fácil, mas e a lista das atitudes em relação às pessoas? É difícil, mas no ano que vem vai: dizer não para o que não conseguimos dar conta, seja por discordância ou por falta de tempo e condições. É isso: RECUSAR também vai para a lista. Fechado: vamos investir nesses “Rs” para que RECICLAR seja, embora não menos importante, menos necessário.

Só com esses cinco erres a lista estaria de bom tamanho, mas o ano de 2024, que deve ser o ano mais quente da história, revela a importância de ir além. Porque se tem um tema no qual “batemos meta” anualmente é esse: 2023 já foi o ano mais quente registado até agora, cerca de 1,48ºC mais quente do que a média de longo prazo. Isso desde antes de os seres humanos começarem a queimar grandes quantidades de combustíveis fósseis, segundo o serviço de clima da União Europeia. Que tal colocar na lista, também, outro R: lembrar que nem todo RECORDE é positivo.