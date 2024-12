Um novo tempo

Os últimos oito anos - em que estive à frente da reitoria da PUCRS - nos desafiaram como nunca antes. Enfrentamos a pandemia, inundações sem precedentes no Rio Grande do Sul e as transformações das novas dinâmicas sociais. Frente a essas adversidades, no entanto, reafirmamos nossos valores como base para encontrar novas formas de impactar vidas. Trabalhamos com audácia, coerência e simplicidade para transformar. Nos transformar.