Obra “Heróis Voluntários” é homenagem a todos que atuaram salvando vidas no RS

Monumento feito em aço foi inaugurado na manhã desta quarta-feira (11) na Orla do Guaíba, em Porto Alegre.

Jocélio Cunha, presidente do Hospital de Clínicas de Carazinho

Nesta quarta-feira (11), na Orla do Guaíba, junto a Usina do Gasômetro em Porto Alegre, foi inaugurada a obra "Heróis Voluntários", que homenageia com gratidão a todos os voluntários que atuaram incansavelmente na missão de salvar vidas durante a maior catástrofe climática do RS, em maio de 2024.

A iniciativa da homenagem é da Federação de Entidades Empresarias do Rio Grande do Sul (Federasul) e da Associação Comercial de Porto Alegre (Acpa). Produzida pelo artista gaúcho Ricardo Cardoso, a escultura em aço foi produzida na empresa Merigo Estruturas Metálicas, no município de Nonoai, no norte gaúcho.

A obra retrata a silhueta de pessoas e animais sendo resgatados dentro de um barco. O monumento mede 6 metros de comprimento por 2m de largura e 4m de altura, pesando 3,5 toneladas.

A obra tem também um marco de 1,75m, simbolizando a altura que a água chegou naquele ponto em Porto Alegre. Ao lado da escultura, um texto de agradecimento expressa a homenagem dos gaúchos aos Heróis Voluntários.

O objetivo é agradecer às mãos estendidas de todo o Brasil, que sustentaram ações de resgate dos voluntários em cada cidade inundada e deixaram registrado na história o agradecimento por um momento de superação pela união, em que as virtudes emergiram acima das diferenças.

A maior tragédia vivenciada pelo povo gaúcho, que atingiu diretamente mais de 80% dos municípios do RS, teve milhares de voluntários que atuaram com as forças de segurança e a Defesa Civil no resgate de pessoas e animais de locais completamente inundados pelas águas.

Foram vários dias de trabalhos ininterruptos salvando vidas, onde esses voluntários arriscaram as suas próprias vidas para salvar pessoas completamente desconhecidas, num gesto nobre de grande fraternidade e solidariedade — verdadeiros Heróis Voluntários JOCÉLIO CUNHA presidente do Hospital de Clínicas de Carazinho e membro do Conselho Superior da Federasul

Ainda há muito a ser feito

Passados alguns meses da tragédia, a situação está melhor, mas ainda há muito a ser feito, principalmente em relação à reconstrução de cidades e casas devastadas pelas enchentes, recolhimentos de resíduos e execução de obras tão necessárias em locais estratégicos a fim de recuperar toda estrutura logística do Estado.

Levarão anos para que o RS volte ao estado de normalidade, mas a gratidão a todos os voluntários que auxiliaram naquele momento de dor e de desespero, é eternizada no coração e na história do povo gaúcho.

Em razão da centralização dos recursos no âmbito do governo federal, o povo gaúcho esperava que mais fosse feito além do que ocorreu. Esperava-se mais empatia, mais solidariedade, mais eficiência, mais ação, mais recursos para recuperação de empresas, recuperação de empregos, e a reconstrução do Estado como um todo.

Mas a lição final que fica é de que ninguém além do próprio povo para ajudar o seu semelhante num momento de extrema tragédia. Parabéns a Federasul e a ACPA, pela homenagem a todos os “Heróis Voluntários”, verdadeiros heróis nacionais.