Jogo de cena nas emendas

Foi apenas um jogo de cena para tentar confundir e manter a farra. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada novas regras para o pagamento de emendas que, em tese, deveriam dar mais transparência aos repasses, em atendimento à determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). Em agosto, o ministro Flavio Dino suspendeu o pagamento das modalidades impositivas até o estabelecimento de critérios que garantissem a devida clareza aos repasses, com informações sobre o parlamentar que apadrinhou a transferência e o uso do recurso, por exemplo. O texto votado melhora alguns pontos, mas em regra mantém a falta de nitidez e rastreabilidade sobre indicação e aplicação dos recursos públicos, além de assegurar mais dinheiro para os legisladores distribuírem no próximo ano.