Uma discussão séria sobre diminuir a jornada de trabalho semanal sem redução de salário no Brasil precisa ser precedida por um debate consequente sobre os altos custos para empregar. Os encargos trabalhistas no país são dos mais altos no mundo. Sem enfrentar este ponto, qualquer proposição para diminuir o número de horas em tarefas laborais é irresponsável e inviável, mesmo que tenha um fundo meritório e apelo popular.