Uma verdade inconveniente

Em 2006, o diretor Davis Guggenheim fez um documentário sobre o ativismo do ex-vice-presidente americano Al Gore , que cumpria um papel de esclarecimentos sobre os desafios frente aos riscos gerados pelas mudanças climáticas. O título do documentário e deste breve artigo sintetiza, um pouco, o sentimento de incômodo que nos toma quando somos confrontados com os dados científicos sobre as mudanças do clima e o quanto essas mudanças podem interferir em nossa vida futura.

No Rio Grande do Sul, essa situação passou a ser mais real do que nunca. Em 2023 e 2024 fomos impactados por desastres ambientais que prejudicaram fortemente o Estado. As enchentes, entretanto, não são os únicos efeitos com potencial devastador. Sofremos com secas há bastante tempo, com prejuízos para as lavouras e para a economia do Estado e das famílias.