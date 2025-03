RS Seguro: seis anos de transformação

Por Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul

Costumo dizer que, se tivesse prometido, durante a campanha de 2018, que em quatro anos reduziríamos os homicídios no Rio Grande do Sul em 30% e o roubo de veículos em 70%, seria acusado de demagogo. Mas foi o que aconteceu. E se em 2022 tivesse afirmado que os anos seguintes seriam os mais seguros da série histórica, com queda de todos os indicadores de criminalidade, talvez isso fosse ignorado. Mas a realidade se impõe. São os resultados do programa RS Seguro, lançado em 2019 e que está completando seis anos.

As ações foram planejadas com base em dados e ciência. A partir de um estudo com critérios de instituições como o Ipea e a ONU, identificamos 23 municípios com maior criminalidade, focando a repressão onde era mais necessária. Tudo com um monitoramento minucioso que congrega todas as forças de segurança, grandes protagonistas dessa transformação.

Entendemos também que segurança envolve mais do que policiamento ostensivo e bem-equipado, incluindo ações de prevenção e a qualificação do sistema prisional. Quando assumimos o governo, encontramos uma realidade extremamente difícil, com presos mantidos em viaturas por falta de vagas. Criamos, nos últimos anos, quase 5 mil novas vagas e reconstruímos a Cadeia Pública de Porto Alegre, o antigo Presídio Central, classificado pela OEA como o pior da América Latina.

A prevenção da violência vai além da ação policial. Por isso, lançamos o RS Seguro COMunidade, com R$ 310 milhões para políticas sociais, promovendo a melhoria da qualidade de vida em territórios vulneráveis, com projetos urbanísticos e a transformação desses locais com a presença do Estado e o protagonismo das comunidades.