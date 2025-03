Brasil acelera produção de biocombustíveis e aponta rumo sustentável

As plantas brasileiras de biocombustíveis à base de cereais, derivados de milho e trigo, estão entrando em operação mais cedo do que o previsto, impulsionadas por investimentos, políticas públicas e uma demanda em franca ascensão. Estimamos que a produção de etanol de cereais deverá crescer de 6,3 bilhões de litros na safra 2023/24 para 12,0 bilhões em 2026/27 — um aumento de 91%. Paralelamente, a produção de biodiesel deve subir de 7,7 bilhões de litros em 2023 para 11,2 bilhões em 2026, representando um crescimento médio anual de 14%.

No âmbito ambiental, as emissões de carbono do setor de transporte cresceram, em média, 1,7% ao ano entre 1990 e 2022 — a maior alta registrada no período. Contudo, para que o mundo alcance a neutralidade de carbono até 2050, as emissões desse setor precisam recuar 3% ao ano até 2030. Nesse contexto, políticas como o RenovaBio e a Lei Combustível do Futuro — que prevê a possibilidade da mistura de biodiesel para atingir os 25% após 2031 — tornam-se fundamentais para a transição para um transporte mais limpo.