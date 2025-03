É preciso falar sobre a saúde dos rins

Por Juliana Manhães de Andrade, médica nefrologista e coordenadora do Serviço de Hemodiálise da Santa Casa de Porto Alegre

A doença renal crônica é considerada um problema de saúde global e já afeta cerca de 10% da população mundial. Caracterizada pela perda progressiva e irreversível da função renal, sua prevalência continua aumentando e, somente no Brasil, mais de 150 mil pacientes dependem de diálise para a manutenção da vida.

Os principais fatores de risco são diabetes mellitus, hipertensão arterial, tabagismo, histórico familiar de doença renal, insuficiência cardíaca e obesidade. Falar sobre eles é vital para que possamos mudar essa realidade. Neste Dia Mundial do Rim , celebrado anualmente na segunda quinta-feira de março, temos a oportunidade de reforçar a importância da saúde renal e conscientizar sobre a prevalência, o impacto e a prevenção dessas doenças. A identificação e o tratamento precoces podem retardar significativamente a sua progressão, prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida geral desses pacientes.

Rastreios regulares, especialmente para populações de alto risco, podem ajudar a identificar problemas renais numa fase inicial, quando as intervenções têm maior probabilidade de serem bem-sucedidas. A simples realização de um exame de sangue para dosar a creatinina e do exame de urina, que pode detectar a presença anormal de sangue ou proteína, pode diagnosticar precocemente as alterações funcionais ou estruturais dos rins. A aferição da pressão arterial também é uma medida de prevenção muito importante, já que a perda da função renal pode acarretar aumento da pressão arterial por deficiência de excreção de sal pelos rins.