Guinada na Saúde

A despeito do currículo respeitável, o fato é que Nísia deixou a desejar no timão do ministério. A saúde é uma das maiores preocupações dos brasileiros. A pasta, portanto, cuida de um dos aspectos mais relevantes da vida da população, em especial da que depende do Sistema Único de Saúde (SUS).

O desafio de Padilha será dar respostas mais rápidas a essas urgências. Mesmo político, ao menos o petista não é neófito. É médico e ocupou a pasta no governo Dilma Rousseff, entre 2011 e 2014. Assegura que será "obsessão" reduzir a torturante fila de espera do SUS. Com a popularidade em queda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta uma reviravolta na saúde para recuperar a aprovação. Nísia, é verdade, não tinha o tino marqueteiro _ o que não é demérito _ e era pouco afeita a estardalhaços na divulgação dos programas do ministério. Mas não será com espuma e alarde que Lula reverterá o mau humor das ruas. Padilha terá de apresentar resultados palpáveis, perceptíveis pela população, se quiser transformar o Mais Acesso a Especialistas em marca e trunfo para o governo. Um exame, uma consulta ou um cirurgia que não ocorram no tempo certo costumam levar ao agravamento do quadro de saúde e, no limite, como nos casos de câncer, à redução drástica das chances de cura.