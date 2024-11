Solução para as hidrovias

A falta de dragagem adequada e constante dos acessos a portos e hidrovias no Estado é uma queixa que se arrasta ao longo dos anos sem uma resposta apropriada. Empresas que utilizam o transporte hidroviário interior e suas entidades reclamam que a manutenção inapropriada tira o potencial do modal. A situação insatisfatória piorou com as enchentes severas que atingiram o Rio Grande do Sul, em especial a de maio deste ano. Um grande volume de sedimentos carregados pelas águas ficou depositado no fundo dos canais, limitando ou inviabilizando a navegação. Quando um problema chega ao seu ápice, não há alternativa a não ser enfrentá-lo de forma resoluta.