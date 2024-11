O diálogo constrói, o insulto atrapalha

Produzir consensos e fazer com que a reunião do G20 tenha resultados práticos exige habilidade diplomática, bom senso e cuidado com as palavras. A ponderação é ainda mais importante em um cenário global de divisões político-ideológicas acentuadas e motivadas por conflitos armados. Cabe ao Brasil, anfitrião do encontro, ser modelar na postura equilibrada para evitar que impasses frustrem os encaminhamentos finais da cúpula entre as maiores economia do mundo.