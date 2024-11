Uma trama estarrecedora

São estarrecedores os detalhes da apuração da Polícia Federal (PF) sobre a possível elaboração de um plano para perpetrar um golpe de Estado no país e matar o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, à época à frente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As revelações voltam a demonstrar o quanto foram intensas as articulações para reverter de forma violenta o resultado do pleito de 2022. Também reforçam a convicção de que a invasão e a depredação da sedes dos três poderes, no infausto 8 de janeiro de 2023, foram o clímax de uma insistente campanha de instigação para criar um ambiente de instabilidade que permitisse uma ruptura institucional.