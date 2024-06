A Itália se viu representada no topo do tênis masculino pela primeira vez em 2024. O responsável pelo fato histórico foi um jovem de 22 anos nascido em Innichen, uma pequena comuna do Alto Adigio, na região norte do país. Jannik Sinner entrou para a história e segue traçando um caminho vitorioso nas principais quadras do tênis mundial. Além do destaque nas quadras, ele move uma legião de fãs e recentemente assumiu relacionamento com uma tenista russa.