Novo número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner avançou à semifinal de Roland Garros, nesta terça-feira (4), poucos minutos após ter confirmado seu status de líder do ranking, a partir da próxima segunda. Sinner superou o búlgaro Grigor Dimitrov por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 7/6 (3), em 2h29min.