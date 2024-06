A seleção brasileira masculina de vôlei reagiu na Liga das Nações na madrugada desta terça-feira (4). A equipe comandada pelo técnico Bernardinho atropelou a Alemanha pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/16 e 25/15, em 1h17min de partida, no início da segunda semana da competição, em Fukuoka, no Japão.