A preparação da seleção brasileira feminina de vôlei para os Jogos Olímpicos de Paris ocorre de uma maneira acima do esperado. Até o momento, a equipe comandada por José Roberto Guimarães faz uma excelente campanha na Liga das Nações e tem 100% de aproveitamento após oito rodadas. Vice-líder do torneio com 22 pontos, o Brasil só está atrás da Polônia, que também está invicta e soma dois pontos a mais. A vantagem das europeias está no fato de que elas não venceram jogos por 3 a 2, o que dá dois pontos. Suas vitórias mais difíceis aconteceram pelo placar de 3 a 1, o que confere três pontos na classificação.