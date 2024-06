O técnico José Roberto Guimarães não cansa de dizer que para conquistar algo, é necessário atuar como time, com todas as jogadoras se ajudando. Na madrugada deste sábado (1), a seleção brasileira feminina de vôlei deu mais uma demonstração da força do seu grupo na Liga da Nações. Diante da poderosa Itália, uma das maiores equipes da atualidade, vitória em cinco sets, parciais de 26/24, 25/27, 18/25, 25/19 e 15/10, após 1h55min de jogo, para chegar ao sétimo triunfo seguido.