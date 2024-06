O vôlei brasileiro vive momentos distintos. Enquanto a seleção feminina vive uma fase de transição e apresenta jovens jogadoras, com potencial de manter o nível adquirido nas duas últimas duas décadas, a seleção masculina sofre com este processo. Os resultados em quadra têm demonstrado isso. Claro, que como a atenção do público só é maior quando se aproxima a disputa dos Jogos Olímpicos, isso parece ser algo surpreendente. Pelas vitórias nos últimos anos, o esporte adquiriu um conceito semelhante ao do futebol, que hoje carrega muito mais a tradição do que o nível superior aos rivais.