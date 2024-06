Primeiro brasileiro campeão da NBA, nos tempos em que defendia o San Antonio Spurs, e ídolo do Baskonia, da Espanha, o ex-pivô Tiago Splitter tem muito a ensinar aos jovens talentos do basquete e gosta de estar na posição de mentor. Hoje auxiliar técnico do Houston Rockets e da seleção brasileira masculina, encontra tempo para se envolver com a formação de atletas. Só no mês de maio, fez uma visita ao Brasil sub-19, em Barueri, durante a preparação para a Copa América da categoria, e treinou jovens promessas em São Paulo, no Basketball Without Borders Americas (BWB) 2024, evento que reuniu os principais prospectos em idade escolar da América Latina, Canadá e Caribe.