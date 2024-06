Foi apenas no quinto jogo, mas o Sesi-Franca Basquete (SP) segue na briga pelo tricampeonato do Novo Basquete Brasil (NBB). Na segunda-feira (28), atuando em casa, o time comandado por Hélio Rubens Garcia Filho derrotou o Minas Tênis Clubes (MG), por 82 a 76, e fechou série semifinal em 3 a 2. A partir do sábado (1), a equipe paulista começará a definir o título contra o Flamengo (RJ). A primeira partida acontecerá no Ginásio do Maracanãzinho.