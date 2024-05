A definição do segundo finalista do Novo Basquete Brasil (NBB) só ocorrerá no jogo 5. Neste sábado (25), o Sesi-Franca (SP) tinha tudo para garantir a vaga e seguir em busca do tricampeonato consecutivo contra o Flamengo (RJ), que na outra série fez tranquilos 3 a 0 sobre o Bauru Basket (SP). Mas mesmo jogando em casa, o time paulista acabou derrotado pelo Minas Têmis Clube (MG), por 93 a 91, em jogo que teve duas prorrogações, após empate em 71 a 71 no tempo regulamentar e 82 a 82, na primeira prorrogação.