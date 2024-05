Após fazer um jogo tenso e equilibrado na abertura do confronto, o Boston Celtics mostrou força na noite desta quinta-feira (23), na segunda partida da final da Conferência Leste da NBA. Em casa, o favorito ao título superou o Indiana Pacers por 126 a 110, com show de Jaylen Brown. O resultado fez os Celtics abrirem 2 a 0 na série melhor de sete jogos do confronto que vale o título da conferência e a vaga na finalíssima da NBA.