A seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Argentina, nesta quinta-feira (23), por 3 sets a 2, parciais de 25/13, 20/25, 19/25, 25/23 e 15/11, em 2h2min de partida disputada no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Com isso, o Brasil conquistou sua primeira vitória na Liga das Nações. Foi também o primeiro triunfo após o retorno de Bernardinho ao comando da equipe.