O Brasil sempre se destacou no judô, somando grandes vitórias e figurando com frequência no pódio. Mas a semana dos atletas nacionais no Campeonato Mundial de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, é para ser esquecida. Nesta quinta-feira (23), no último dia de disputas individuais, os três representantes do País não conseguiram ir além de uma vitória e a seleção encerrou sem medalhas, algo que não acontecia desde a edição de 2009 em Roterdã, na Holanda. A última chance de pódio no evento será na competição por equipes, na sexta-feira.