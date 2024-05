As judocas brasileiras Luana Carvalho e Ellen Froner, ambas da categoria médio (até 70kg), foram eliminadas em suas lutas de estreia no Campeonato Mundial de Judô, disputado em Abu Dhabi, nesta quarta-feira (22). Com o resultado, as duas atletas não poderão mais somar pontos suficientes no ranking para entrar nos Jogos Olímpicos de Paris.