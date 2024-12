Cooperativa Vinícola Aurora investe R$ 14 milhões em centro de distribuição em Bento Gonçalves

– Muito mais importante do que a otimização de custos estão as inúmeras vantagens, como diminuição de emissão de gases poluentes, menor risco de acidentes e de transtorno que o tráfego de caminhões ocasiona. Esse movimento está de acordo com a estratégia ESG da vinícola, com as boas práticas industrias e também com os compromissos de qualificar ainda mais as relações de trabalho na empresa – diz.