Filme de Natal da Lojas Colombo mescla história e origens da empresa com o uso da inteligência artificial 

No ano em que comemora o 65º aniversário, a Lojas Colombo aplica a inteligência artificial como instrumento de comunicação para o filme publicitário de Natal. Mas o trabalho mescla as origens da empresa com as novas tendências de mercado e inovação.

O filme acompanha a clássica figura do Papai Noel e contempla um álbum natalino com imagens especiais. À medida que se folheia as páginas, a magia do Natal dá vida às fotos, transformando memórias estáticas em momentos animados. Entre as imagens há cenas 100% geradas com IA, como o próprio Papai Noel, mas também fotos de colaboradores da Lojas Colombo, trazendo um toque pessoal e afetivo à narrativa.