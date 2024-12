Cinco destaques da base das Gurias Coloradas em 2024

Inter disputou sete competições de base em 2024. Juliana Zanatta / Inter/Divulgação

A temporada se encerrou para a base das Gurias Coloradas. Ao longo de 2024, o Inter disputou sete competições e conquistou um título: o Brasileirão sub-17. Além disso, também foi vice na Liga de Desenvolvimento sub-14, no Gauchão sub-15, no Gauchão sub-17 e na Copa São Paulo (sub-20).

Ao todo, a base disputou 49 jogos, com 36 vitórias, quatro empates e nove derrotas. Além disso, foram 168 gols marcados e 34 sofridos.

Zero Hora destaca cinco atletas que chamaram a atenção ao longo dessas disputas. Confira abaixo.

Aninha (atacante)

Aninha ainda tem 17 anos. Juliana Zanatta / Inter/Divulgação

Com apenas 17 anos, Aninha é uma das atacantes mais promissoras do Inter. Ao longo da temporada, disputou cinco competições pela base colorada. Ao todo, foram 28 jogos (25 como titular) disputados e quatro gols marcados.

Atacante de origem, chegou a atuar improvisada na lateral durante a Copinha. Polivalente, a jogadora também disputou a Copa do Mundo sub-17 pela seleção brasileira.

Formada na base do Inter, Aninha conquistou o título do Brasileirão sub-17 nesta temporada, sendo titular em todos os seis jogos da campanha vencedora.

Bianca Martins (zagueira)

Bianca Martins também foi aproveitada no elenco principal. Juliana Zanatta / Inter/Divulgação

Na base colorada há duas temporadas, Bianca Martins não demorou para conquistar seu espaço no Inter. Titular de David da Silva, também foi a capitã na disputa da Copa São Paulo.

Em 2024, disputou 16 jogos pela base — todos como titular — e marcou quatro gols. Suas aparições na categoria sub-20 também lhe renderam oportunidade no elenco principal. No Gauchão, estreou como profissional e ainda marcou gol no 15 a 0 sobre o Elite.

Polivalente, Bianca Martins vem atuando como zagueira, mas também já jogou como volante. A jogadora tem 18 anos.

Gabi Inácio (atacante)

Gabi Inácio marcou 11 gols em 2024. Juliana Zanatta / Inter/Divulgação

Com 18 anos, também desponta como uma das promessas da base colorada. Nesta temporada, disputou três campeonatos com a camisa do Inter e conquistou o título do Brasileirão sub-17. Ao todo, esteve em campo em 26 oportunidades (apenas duas vezes como reserva). Além disso, marcou 11 gols.

Com a velocidade como diferencial, Gabi Inácio também ganhou oportunidades no elenco principal. Durante o Gauchão, o técnico Jorge Barcellos a utilizou nos confrontos diante de Juventude, na semifinal, e Grêmio, na decisão.

Julieta Morales (meia/atacante)

A uruguaia ganhou oportunidades no elenco principal. Juliana Zanatta / Inter/Divulgação

Contratada no início da temporada, a uruguaia chegou a Porto Alegre como meio-campista. Pela base, chegou a disputar partidas nessa posição, mas também foi experimentada à frente, como centroavante.

Com 19 anos, só pôde disputar os torneios sub-20: Brasileirão e Copinha. Ao todo, foram 12 jogos e seis gols marcados. Atuações que lhe renderam oportunidade no time principal.

Após a saída de Priscila, disputou 11 jogos, com 10 gols e seis assistências pela equipe profissional. Com isso, também foi uma das artilheiras do Gauchão.

Yngrid Piauí (atacante)

Piauí tem apenas 15 anos e chegou ao Inter neste ano. Juliana Zanatta / Inter/Divulgação

Talvez, o maior "achado" da base do Inter em 2024. Com apenas 15 anos, Yngrid Piauí disputou cinco competições pelo clube colorado. Ao todo, foram 25 jogos e 11 gols marcados.

Seu principal destaque foi na conquista do Brasileirão sub-17, quando foi titular em todos os seis jogos e ainda terminou como artilheira colorada, com seis gols.

Suas atuações com a camisa do Inter não demoraram muito para chamar a atenção da técnica Simone Jatobá, e a renderam convocações para a seleção brasileira sub-17. Em outubro, disputou sua primeira Copa do Mundo pelo Brasil.

