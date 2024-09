A seleção brasileira sub-17 foi convocada, no último sábado (28), para a disputa da Copa do Mundo da categoria. Foram 21 atletas chamadas pela técnica Simone Jatobá. Entre elas, quatro que atuam no RS: a atacante Maria, do Grêmio; a meio-campista Myka e as atacantes Yngrid Piauí e Aninha, do Inter.