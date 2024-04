O Brasil confirmou, neste domingo (31), o título do Sul-Americano Feminino sub-17. A conquista veio após a vitória por 5 a 1 sobre o Paraguai, no Estádio Ypané, em Ypané, no Paraguai. Juju Harris, Giovanna Waksman, Aninha, Kalena e Sofia marcaram os gols na partida decisiva.