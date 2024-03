A Seleção Brasileira Feminina começou a segunda fase do Sul-Americano sub-17 em vantagem. Na noite desta segunda-feira (26), a equipe goleou o Equador, pelo placar de 4 a 0, no Estádio Carfem, em Ypané, no Paraguai. O destaque ficou por conta de Giovanna Waksman, que marcou três gols, além de Francine.