A Seleção Brasileira Feminina sub-17 segue a busca pelo quinto título do Sul-Americano sub-17. Nesta sexta-feira (22), a equipe venceu a Colômbia pelo placar de 4 a 1, no Estádio Carfem, em Ypané, no Paraguai. O resultado garantiu o Brasil no quadrangular final e avançando como líder da Chave B.