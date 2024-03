O Brasil segue invicto no Sul-Americano Feminino sub-17. Na noite desta quinta-feira (28), a seleção brasileira ficou no empate com a Colômbia, em 2 a 2, pela segunda rodada do quadrangular final. As adversárias saíram na frente, com gols de Nikol Rojas e Maithé Lopéz, mas o Brasil igualou com Juju Harris e Myka.