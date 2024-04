O Brasil é pentacampeão do Sul-Americano Feminino sub-17. Na noite deste domingo (31), a equipe brasileira goleou o Paraguai por 5 a 1 para confirmar o troféu da edição 2024. No Estádio Ypané, em Ypané-PAR, os gols do título foram marcados por Juju Harris, Giovanna Waksman, Aninha, Kalena e Sofia. A campanha também garante a seleção brasileira na Copa do Mundo da categoria, que se inicia em outubro, na República Dominicana.