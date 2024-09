Resenha das Gurias Notícia

Arthur Elias fala sobre oportunidade para meia do Inter na Seleção: "Foi muito bem"

Leticia Monteiro participou do último período de treinos do Brasil antes dos Jogos Olímpicos. Atleta está na mira do treinador para o novo ciclo: "Pode ser uma jogadora que esteja nas convocações"

29/09/2024 - 08h00min